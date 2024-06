Bruce Springsteen, i primi recuperi dei concerti saranno nel 2025

Il Boss ha annunciato le prime date in cui recupererà i concerti dell'attuale tour europeo con la E Street Band posticipati "a causa di un abbassamento di voce e su ordine dei medici". I primi show ad avere già una data di recupero sono quello di Marsiglia, precedentemente programmato per il 25 maggio, e quello di Praga, in origine fissato per il 28 maggio. Entrambi i concerti slittano al prossimo anno, rispettivamente al 31 maggio 2025 e al 15 giugno 2025



Bruce Springsteen ha annunciato i primi recuperi dei recenti concerti che è stato costretto ad annullare "a causa di un abbassamento di voce e su ordine dei medici”, come aveva fatto sapere ai fan e ai media.

I primi live posticipati di cui recupererà i concerti dell'attuale tour europeo con la E Street Band sono quello di Marsiglia, precedentemente programmato per il 25 maggio, e quello di Praga, in origine fissato per il 28 maggio. Entrambi i concerti slittano al prossimo anno, rispettivamente al 31 maggio 2025 e al 15 giugno 2025. I fan italiani sono in trepidante attesa: desiderano sapere quando si terranno gli show che si sarebbero dovuti svolgere l'1 e il 2 giugno a San Siro, a Milano, posticipati sempre a causa di “problemi vocali” di Springsteen.

In fondo a questo articolo potete guardare il post con cui Springsteen annuncia le nuove date con cui recupererà i concerti posticipati.



“A causa di un abbassamento di voce” Le parole degli organizzatori del concerto che Bruce Springsteen avrebbe dovuto tenere all'Orange Vélodrome di Marsiglia lo scorso 25 maggio sono state le seguenti: "A causa di un abbassamento di voce e su ordine dei medici, Bruce Springsteen non è in grado di cantare e salire sul palco questa sera”. Così è stato comunicato il rinvio del concerto, cosa che è accaduta poi per le seguenti date ravvicinate, comprese le due date in Italia, l'1 e 3 giugno a San Siro.

L'annuncio del rinvio dello show del 25 maggio è arrivato nel pomeriggio stesso del concerto, a poche ore dall'inizio del live del Boss, il quale si era da poco ripreso dall'ulcera peptica che l’aveva costretto a riposo per mesi. La produzione del concerto di Marsiglia ha fatto sapere che i biglietti del concerto saranno validi per la nuova data e che le persone che preferiranno invece essere rimborsate potranno rivolgersi al punto vendita in cui hanno acquistato il tagliando.

approfondimento Bruce Springsteen, rinviati i concerti di Milano per problemi vocali

Nuove date “annunciate a breve”

La nota ufficiale dello staff dell’artista parlava di nuove date “annunciate a breve”.



Dopo il rinvio del concerto di sabato 25 maggio per problemi alla voce, Bruce Springsteen ha dovuto posticipare anche l’appuntamento previsto con i fan cechi programmato a Praga per il 28 maggio. La tournée dovrebbe riprendere regolarmente il 12 giugno da Madrid.

“Dopo il rinvio di ieri a Marsiglia per problemi vocali, ulteriori esami hanno indotto i medici a stabilire che Bruce non dovrebbe esibirsi per i prossimi dieci giorni”, si legge nella nota diffusa lo scorso 26 aprile. “Tenendo presente questa indicazione, sono necessari ulteriori rinvii per gli show previsti all'aeroporto Letnany di Praga (originariamente programmato per il 28 maggio) e lo stadio San Siro di Milano (in calendario per il 1 e 3 giugno). Nuove date per i concerti rinviati saranno annunciate a breve. Bruce si sta riprendendo bene, e lui e la E Street Band non vedono l'ora di riprendere il loro enorme successo del tour europeo negli stadi il 12 giugno a Madrid presso il magnifico Civitas Metropolitan”.

approfondimento Bruce Springsteen a San Siro, i fan preparano sorpresa da 10mila euro

È possibile ottenere un rimborso per i concerti programmati a San Siro Come hanno precisato i promoter italiani dell'artista, i biglietti già acquistati resteranno validi per i nuovi concerti a Milano. Coloro che desiderano ottenere un rimborso per i concerti originariamente programmati a San Siro per l'1 e il 3 giugno potranno inoltrare la richiesta al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet, a partire da mercoledì 29 maggio ed entro e non oltre il 20 luglio.

approfondimento Bruce Springsteen firma la giustificazione per una fan

Il prosieguo del tour Dopo le tre date nella capitale spagnola attese per i prossimi 12, 14 e 17 giugno, Bruce Springsteen ha in programma di esibirsi a Barcellona (il 20 e 22 giugno), Nimega (in Olanda, il 27 e 29 giugno), Werchter (in Belgio, il 2 luglio), Hannover (in Germania, il 5 luglio), Odense (in Danimarca, il 9 luglio), Helsinki (il 12 luglio), Stoccolma (il 18 luglio), Bergen (il 21 luglio) e Londra, dove la branca europea del tour si concluderà il 25 e 27 luglio.

Il Boss farà poi ritorno negli Stati Uniti, dove ricomincerà a esibirsi a Pittsburgh il prossimo 15 agosto.

Di seguito trovate il post con cui Springsteen annuncia le nuove date con cui recupererà i concerti posticipati.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bruce Springsteen (@springsteen) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie