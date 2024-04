Bruce Springsteen a San Siro, i fan preparano sorpresa da 10mila euro

Si tratterà di una coreografia "per celebrare la storia, la passione e l’amore che i fan di Bruce & la E-Street Band hanno riversato nello stadio fin dal 1985". L'obiettivo iniziale era di ottomila euro, ma finora sono stati raccolti oltre undicimila euro

Bruce Springsteen sarà in concerto a San Siro il 1° giugno e, per l’occasione, i fan stanno preparando una sorpresa dal valore di diecimila euro. La raccolta fondi è stata lanciata sulla piattaforma Produzioni dal basso, allo scopo di organizzare una fan action per omaggiare Bruce e la sua band.

“Trasformare San Siro in un palcoscenico di magia” I fan hanno dichiarato che la coreografia “trasformerà lo stadio con un'enorme energia e colori per celebrare la storia, la passione e l’amore che i fan di Bruce & la E-Street Band hanno riversato nello stadio fin dal 1985”. Per i promotori, ogni contributo sarà fondamentale per riuscire a “trasformare ancora una volta San Siro in un palcoscenico di pura magia, emozione e connessione con Bruce e la Band a cui ci lega un legame di affetto e amore incondizionato lungo tutti questi anni. Insieme potremo creare a San Siro una nuova connessione indimenticabile tra Bruce, la E Street Band, lo Stadio più iconico del mondo e il suo pubblico!” Inizialmente, l’obiettivo era pari a ottomila euro, ma il crowdfunding, dal nome “Our love is real – Coreografia San Siro 2024” ha superato le aspettative: finora sono stati raccolti 11.255 euro, grazie a 352 sostenitori. leggi anche Jeremy Allen White sarà Springsteen nel nuovo film di Scott Cooper