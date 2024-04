Bruce Springsteen firma la giustificazione per una fan

Una giustificazione firmata da Bruce Springsteen in persona. È quanto successo a una giovane fan che, presente al concerto dello scorso 31 marzo, avrebbe poi saltato la scuola il giorno successivo. Al posto della firma di mamma o papà, la ragazzina ha potuto mostrare agli insegnanti... l'autografo del Boss!

Bruce Springsteen e la giustificazione alla fan

Genevieve, 11 anni, è una super fan di Bruce Springsteen. Al concerto di San Francisco era in prima fila, con un cartello tra le mani: "Salterò la scuola: mi firmi la giustificazione?". Così, il rocker ha fermato il concerto, si è messo in ginocchio davanti alla ragazzina, le ha firmato la giustificazione e le ha mandato un bacio. Se la scuola ha accettato la firma, non è dato saperlo. Certo che, quella serata, Genevieve se la ricorderà a lungo! Peraltro, non è la prima volta che Springsteen corre in aiuto di un bambino suo fan. Nel 2016, durante un meet-and-greet per la promozione del suo libro alla Free Library of Philadelphia, firmò la giustificazione a un bimbo di quinta elementare che aveva saltato la scuola per incontrarlo. Il piccolo, di nome Michael, era il figlio di un avvocato che - di concerti del Boss - ne aveva visti 160. E che già qualche mese prima, per uno show, aveva saltato la scuola. Come lui, tanti altri bambini sono riusciti ad ottenere la firma di Springsteen per aver presenziato a una sua esibizione o a un suo firmacopie.