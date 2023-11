Bruce Springsteen torna sul palco dopo il rinvio dei concerti

Il 6 novembre The Boss si è esibito a sorpresa all'evento di beneficenza Stand Up For Heroes a New York . È la prima performance del musicista dopo l'allontamento dalle scene dovuto all'ulcera peptica

La chitarra salda tra le mani, il piede impregnato di ritmo e un movimento sinuoso a fondere tutto in un unico spartito, Bruce Springsteen ha fatto ritorno sul palco a due mesi dal rinvio al 2024 dei concerti previsti nel 2023, una decisione imposta da un problema di salute, un’ulcera peptica. Il 6 novembre alla David Geffen Hall di New York The Boss ha regalato una performance a sorpresa agli ospiti dell’evento di beneficenza Stand Up For Heroes. Il musicista, solitamente in cartellone, avrebbe invece dovuto esibirsi nella tappa canadese del Bruce Springsteen and The E Street Band Tour a Edmonton, Alberta.



UN RITORNO IN GRANDE STILE Apparso sul palco in compagnia del musicista statunitense John Mellencamp, Springsteen ha esordito con Wasted Days, un brano che i due non avevano mai suonato dal vivo. The Boss ha poi proposto un set acustico composto da altre due canzoni mai eseguite dal vivo, rispettivamente Addicted to Romance, colonna sonora del film She Came to Me con Anne Hathaway e Peter Dinklage, e The Power of Prayer, tratta dall’album Letter to You. Il musicista ha concluso la performance con i successi Working on the Highway e Dancing in the Dark. In linea con la tradizione di Stand Up For Heroes, che fa parte del New York Comedy Festival, Springsteen ha anche recitato una barzelletta basata su giochi di parole e ha fatto una battuta. approfondimento Bruce Springsteen in concerto a Milano nel 2024: annunciate due date

L'ATTESISSIMO TOUR Il tour statunitense con la E Street Band riprenderà il 19 marzo 2024 al Footprint Center di Phoenix, in Arizona, mentre in estate Springsteen approderà in Europa anche con le due date dell’1 e del 3 giugno 2024 allo Stadio San Siro di Milano e concluderà i concerti il 22 novembre 2024 a Vancouver, in Canada. In attesa di ritornare definitivamente sul palco, il 28 ottobre The Boss ha celebrato a sorpresa il 50º anniversario dell’album The Wild, the Innocent, and the E Street Shuffle alla Monmouth University del New Jersey, senza però esibirsi con i musicisti, inclusi alcuni membri della E Street Band, che hanno suonato i brani. La sera successiva ha introdotto con un discorso la moglie Patti Scialfa nella New Jersey Hall of Fame. approfondimento Bruce Springsteen rimanda le date del tour 2023 per problemi di salute