Bruce Springsteen in concerto a Milano nel 2024: annunciate due date

La notizia circolava da tempo e ora è stata finalmente ufficializzata. Il Boss tornerà a suonare nel nostro Paese nel 2021. Bruce Springsteen and The E Street Band portano in Italia due imperdibili appuntamenti. Dopo la tournée del 2023, che lo ha visto esibirsi a Ferrara, Roma e Monza osannata dalla critica, l’1 e il 3 giugno 2024 toccherà allo Stadio San Siro di Milano. Le date milanesi faranno parte del tour mondiale Bruce Springsteen and The E Street Band 2024 World Tour (debutto il 5 maggio a Cardiff in Galles). A partire dalle ore 11 di venerdì 3 novembre i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 12 di lunedì 6 novembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.