Micaela Ramazzotti è innamorata: "Voglio sposare Claudio Pallitto"

Micaela Ramazzotti è nuovamente innamorata. E nuovamente felice. A raccontarlo è stata lei stessa, nel corso di un'intervista a Vanity Fair.

Il nuovo amore di Micaela Ramazzotti

Fresca di set (ha appena finito di girare La guerra di Elena, sulla vera vita di Elena Di Porto, mentre il 30 aprile uscirà 30 notti con il mio ex), Micaela Ramazzotti ha parlato per la prima volta del suo nuovo compagno, Claudio Pallitto.

I due si sono conosciuti sul set di Felicità, nel 2022, quando Micaela era ancora legata a Paolo Virzì. Claudio aveva mandato un self tape per una parte piccolissima, e l'attrice gli si è avvicinata chiedendogli di cosa si occupasse. "Mi ha risposto che aveva una palestra sull’Appia, però non avevo notato che fosse un tipo muscoloso", ha raccontato. A Micaela, però, un personal trainer serviva. Così, dopo qualche mese, lo ha richiamato.

All'inizio, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto hanno avuto un rapporto professionale tra cliente e personal trainer. Poi l'attrice ha capito che, quando non andava in palestra, Claudio le mancava. Così dagli allenamenti sono passati alle chiacchiere, dalle chiacchiere alle confidenze, fino al primo vero appuntamento.

Entrambi già genitori di due figli nati da relazioni precedenti, i due sono protagonisti di un amore puro. Che, però, è stato duramente attaccato. "Claudio è stato messo alla gogna. Hanno scritto di tutto, con violenza", ha ricordato Micaela. Che, però, non si è lasciata intimorire dalle chiacchiere. Tanto da volerlo sposare. "Sarebbe una cerimonia intima, difficile da scoprire. Claudio è l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. È il mio primo amore".