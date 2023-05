Bruce Springsteen, concerto a Ferrara: "Nella vita cogliete l'attimo"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Una serata romanticamente rock a Ferrara. Più forte della pioggia (GLI AGGIORNAMENTI), più forte delle polemiche, illuminata da una stella, una sola, ma come brillava in quel cielo screziato di nuvole e dolore. Bruce Springsteen e la sua The E Street Band avevano promesso tre ore di energia e bellezza. E così è stato nonostante la maggior parte dei 50mila, me compreso, siano stati nel fango fino alle caviglie, e nonostante le file infinite per accedere al proprio settore. La parola d'ordine, che poi è stata anche la canzone che ha aperto il concerto, era "No Surrender". E nessuno si è arreso, da Claudio Trotta che ha portato il Boss in Italia, all'amministrazione comunale di Ferrara che ha deciso di non cacellare il concerto (una scelta che ha suscitato non poche polemiche) fino a chi, con ruoli diversi, ha lavorato giorno e notte per sistemare quella che fino a poche ora prima era una palude.

Un Boss esplosivo

C'è solo un elemento del puzzle che ha perso su tutta la linea: le decine e decine di ragazzi posti ai varchi e sparpagliati per il Parco Giorgio Bassani erano sprovvisti delle informazioni più basiche. E, nel peregrinare iniziale alla ricerca della sala stampa, anche noi di quesiti ne abbiamo posti, dando punti di riferimento ma nessuno sapeva nulla. E a fine concerto la preoccupazione primaria è stata far defluire la gente in fretta con risposte errate o negligenti (per non dire supponenti). Il problema non sono i ragazzi sul campo, che fanno quel che possono in balia di una folla variegata, bensì chi li recluta e gestisce. Springsteen è esplosivo, basta l'immagine di lui che sul finale di "Dancing in the Dark", terz'ultimo pezzo del concerto, si apre la camicia come uno dei California Dream Men. E che fisico che ha questo giovane settantreenne del New Jersey. Ma prima di ballare nell'oscurità c'è "un un mondo da attraversare".