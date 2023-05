Bruce Springsteen a Ferrara, l’attesa tra fango, code e sogni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il popolo di Bruce Springsteen ha invaso pacificamente la città estense, per l’occasione blindata come per un G8: strade chiuse, sensi unici obbligati e un personale mal istruito, incapace addirittura, in molti casi, di indicare il palco disabili. Mentre tutta la Romagna si è chiusa nel dolore e nella conta dei danni, Ferrara ha scelto di esserci, un segno di grande coraggio, tipico di questa regione, ma che ha mostrato lacune organizzative soprattutto nell’area concerto. Le file per accedere ai vari settori, cumulate, sono di qualche centinaio di metri, e sono disagevoli perché il fango inghiotte le caviglie come le sabbie mobili e gli infiniti metri cubi di pagliericcio buttati a terra trasmettono una sensazione divina, quella di camminare sulle acque. Certo il risultato non è lo stesso del Vangelo. Ma d’altra parte una delle canzoni più famose del Boss è No Surrender.