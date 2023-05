Bruce Springsteen in concerto a Ferrara, la possibile scaletta

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo L’attesa è finita. Bruce Springsteen and The E Street Band tornano finalmente nel nostro Paese tra qualche giorno, dopo 7 lunghi anni. Il 18 maggio, Ferrara avrà l’onore di accoglierli per prima: Springsteen si esibirà nella città estense per la prima volta, al Parco Urbano Giorgio Bassani. Seguiranno gli altri due live nella penisola: il 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al Prato della Gerascia, nell’Autodromo Nazionale di Monza , data che chiuderà il tour europeo 2023 del più grande performer rock di tutti i tempi. La potenza del rock di Springsteen e della E Street Band ( Roy Bittan piano e sintetizzatori, Nils Lofgren chitarra e voce, Patti Scialfa chitarra e voce, Garry Tallent basso, Stevie Van Zandt chitarra e voce, Max Weinberg batteria, Soozie Tyrell violino, chitarra e voce, Jake Clemons sassofono e Charlie Giordano tastiere) continua a travolgere e a far sognare il pubblico. Sarà uno spettacolo straordinario, come da tradizione, a giudicare dagli oltre 117.000 spettatori letteralmente stregati al debutto europeo a Barcellona , la prima data all’aperto dopo le 28 nei palazzetti americani (tornerà negli Usa ad agosto per una seconda parte del tour, a conclusione dei 31 appuntamenti nel vecchio continente, tutti esauriti ).

LA POSSIBILE SCALETTA



1. No Surrender

2. Ghosts



3. Prove It All Night



4. Letter to You



5. The Promised Land



6. Out in the Street



7. Candy's Room



8. Kitty's Back



9. Nightshift (Commodores cover)

10. Mary's Place



11. The E Street Shuffle



12. Johnny 99



13. Last Man Standing (acoustic, with Barry Danielian on trumpet)

14. Backstreets



15. Because the Night (Patti Smith Group cover)

16. She's the One



17. Wrecking Ball



18. The Rising



19. Badlands



20. Thunder Road



21. Born in the U.S.A.

22. Born to Run



23. Bobby Jean



24. Glory Days



25. Dancing in the Dark



26. Tenth Avenue Freeze-Out



27. I'll See You in My Dreams (solo acoustic)