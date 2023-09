Bruce Springsteen rimanda le date del tour 2023 per problemi di salute

Il Boss ha comunicato ai fan lo spostamento al 2024 dei concerti programmati fino alla fine del 2023. Il rocker, che sta curando un'ulcera peptica, ha colto l'occasione per ringraziare di cuore i suoi amici e supporter per il sostegno ricevuto nelle ultime settimane

A poche settimane dall'ultimo aggiornamento sul suo stato di salute, che lo aveva già costretto a rinviare le date dei concerti del mese di settembre, Bruce Springsteen è tornato online per annunciare attraverso i suoi canali ufficiali la decisione di mettere in pausa il tour 2023 fino alla fine dell'anno.

Il Boss, che si sta curando per un'ulcera peptica, ha rassicurato i fan anticipando che tornerà a suonare dal vivo nel 2024. Le nuove date saranno comunicate nel giro di una settimana.

Il Boss è "in via di guarigione"

“Sono in via di guarigione e non vedo l'ora di vedervi tutti l'anno prossimo” ha scritto Springsteen in una nota personale a margine di un comunicato che racchiude le notizie per i fan che aspettano il suo ritorno sul palco, più in forma di prima.

Il settantaquattrenne approfitta dell'aggiornamento social per inviare i suoi ringraziamenti ai tantissimi fan, amici e supporter che lo stanno incoraggiando nel suo percorso di guarigione che l'ha condotto a posticipare le date dei suoi live negli States di questo mese già ad inizio settembre.

Dopo l'annuncio della ripresa del tour a novembre, il Boss è costretto a comunicare di doversi fermare un po' più a lungo per consentire al suo corpo un recupero ottimale. Lo stop è stato stabilito dai medici che lo stanno seguendo. Dal canto suo, il cantautore, che non ha perso l'entusiasmo, ringrazia tutti coloro che gli hanno fatto sentire affetto e vicinanza e che negli ultimi giorni gli hanno inviato gli auguri per la sua guarigione. leggi anche Bruce Springsteen è malato e rinvia due concerti: l'annuncio del Boss

I ticket validi per il 2024

In attesa di conoscere le date specifiche del tour 2023 posticipate al 2024, gli organizzatori della tournée di Springsteen con la E Street Band hanno anticipato che i biglietti acquistati fino a questo momento restano validi per le nuove date. Anche le singole location previste per i concerti non subiranno variazioni.

Chi, invece, sa di non poter partecipare ai live il prossimo anno potrà chiedere il rimborso dei costi in trenta giorni con le modalità previste dalle singole biglietterie e piattaforme di vendita dei ticket.

Springsteen, che è in tour dall'inizio dell'anno, aveva già cancellato qualche data per problemi di salute, posticipandone delle altre (vedi quelle di agosto a Philadelphia). In Italia si è esibito per tre date trionfali, tra maggio e luglio, a Roma, a Ferrara e a Monza. leggi anche Bruce Springsteen, sul palco di Oslo la proposta di matrimonio dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bruce Springsteen (@springsteen) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie