Bruce Springsteen è malato e rinvia due concerti: l'annuncio del Boss

Bruce Springsteen è malato e ha rinviato due concerti. L'annuncio è stato dato dal Boss in persona sui suoi profili social. Le date erano in programma per il 16 e il 18 agosto al Citizen Bank Park di Filadelfia. "A causa di una malattia di Bruce Springsteen, i due concerti del 16 e 18 agosto con la E Street Band sono stati rinviati", si legge nell'annuncio del cantante confermato anche dall'arena che ha invitato i fan, evidentemente delusi, a conservare i biglietti che saranno validi quando i concerti saranno riprogrammati.

Il tour e la malattia

Il Boss ha 73 anni ed è "on the road" da febbraio. Dopo la conclusione della prima serie di concerti in aprile il cantante era risultato positivo al Covid. Altre tre date del tour di Springsteen erano state rinviate a marzo per motivi di salute anche se non è chiara la natura della malattia e se a esser malato fosse Springsteen o uno della band. Il suo prossimo show è in calendario il 24 agosto in Massachusetts.