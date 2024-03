Bruce Springsteen entra nella storia grazie alla Ivors Academy

I membri della Ivors Academy, negli anni, hanno premiato il lavoro di artisti del calibro di Adele , Stormzy, Annie Lennox, Amy Winehouse e John Lennon . Ora, a far parte dell'accademia e dunque a valutarli, ci sarà anche Bruce Springsteen. Che ha scelto di celebrare questo traguardo con un' edizione speciale di The Best of Bruce Springsteen, in arrivo su Amazon.

Il ritorno in tour

Ma non è, l'ingresso alla Ivors Academy, l'unica novità per The Boss. Springsteen è da poco tornato in tour, e ha annunciato una novità: la scaletta, questa volta, sarà molto più flessibile. Lo scorso anno, quando tornò dal vivo dopo ben cinque anni, i fan rimasero un po' delusi dal fatto che la setlist si ripetesse sempre (gli irriducibili sono soliti comprare il biglietto per più concerti nella stessa città ndr.). Nel 2024, però, le cose saranno diverse. "Alcune cose del vecchio tour resteranno", ha spiegato il cantautore. "Ma porterò in scena una selezione di canzoni molto più ampia, così da poter offrire scalette sempre diverse".