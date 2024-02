Bruce Springsteen, il ricordo della mamma Adele scomparsa a 98 anni

The Boss ha annunciato la notizia della scomparsa, avvenuta dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer, con un video su Instagram dove i due ballano insieme

Adele Zerilli Springsteen, madre di Bruce Springsteen, è morta il 31 gennaio all’età di 98 anni dopo una lunga battaglia con l’Alzheimer. The Boss ha annunciato la notizia con un video su Instagram, dove lui e la mamma danzano sotto un porticato sulle note del classico del 1939 In the Mood di Glenn Miller. “Ricordo che la mattina sentivo suonare la tua sveglia mamma. Stavo a letto e ti ascoltavo mentre ti preparavi per il lavoro, il rumore della tua valigetta per il trucco sul lavandino. E le signore in ufficio tutte rossetto, profumo e gonne fruscianti, quanto sembravi sempre orgogliosa e felice mentre tornavi a casa da lavoro” ha scritto Springsteen citando il testo di una sua canzone del 1998, The Wish: “Non ci sono telefonate in arrivo la domenica, né fiori o un biglietto per la Festa della mamma. Non c’è una casa sulla collina con un giardino e un grazioso cortiletto. Ho preso la mia hot rod in Bond Street, sono più vecchio ma mi riconoscerai con un solo sguardo. Ci troveremo un piccolo bar di rock’n’roll e usciremo e balleremo”.

L'AMORE PER IL BALLO Come raccontato dal rocker statunitense in occasione dello spettacolo Springsteen on Broadway nel 2021, la malattia che ha progressivamente deteriorato la capacità di Adele di parlare o di nutrirsi in autonomia non ha tuttavia scalfito la sua passione per la danza: “Mia madre ama ballare. È cresciuta negli anni Quaranta con le big band e le swing band, e quello era un periodo in cui ballare era un atto esistenziale. Ha 95 anni e da 10 anni soffre di Alzheimer, e questo ci ha sottratto molto. Ma il bisogno di ballare non l’ha abbandonata”, neppure durante i concerti del figlio, dove ha sfoggiato passi e mosse fino all’età di 90 anni. “Quando mi vede, c’è sempre un sorriso. E c’è ancora un bacio. E c’è un suono che fa quando mi vede. So che significa “ti voglio bene”. E quando metto Glenn Miller e lei inizia a muoversi sulla sua sedia. Comincia a cercarmi, perché la prenda ancora una volta tra le mie braccia, e per ballare con lei sulla pista” ha proseguito Springsteen. “Questa è una parte essenziale dello spirito di mamma, è ciò che è. Va oltre il linguaggio ed è più potente della memoria. È l’incarnazione. Questo è ciò in cui ha riposto la sua fiducia e secondo cui ha vissuto la sua vita e che, nonostante tutto quello che ha sofferto, porta avanti fino ad oggi, come se la bellezza della vita non l’avesse mai abbandonata. La amo”. approfondimento Bruce Springsteen torna sul palco dopo il rinvio dei concerti. VIDEO

UN SUPPORTO FONDAMENTALE Nata nel quartiere di Brooklyn, a New York, da genitori italiani originari della Campania, nel 1948 Adele ha sposato Douglas Springsteen, il padre di The Boss. Il chitarrista ha avuto un rapporto conflittuale con il genitore, che ha lottato contro la depressione e ha considerato l’impegno del figlio nella musica una perdita di tempo. Adele, al contrario, ha sempre incoraggiato il ragazzo, tanto da aver noleggiato la sua prima chitarra nel 1956. "Mia madre era brillante, felice, faceva allegramente conversazioni con un manico di scopa” ha raccontato Springsteen. “Credeva che ci fosse buona fede, buon cuore, buona speranza in tutti i cittadini. Dava al mondo più credito di quanto forse meritasse, ma quello era il suo modo...Mi guardava con uno sguardo che per me era come la grazia di Maria. Mi ha fatto capire per la prima volta quanto sia bello sentirsi orgogliosi di qualcuno che ami, e che ti ama”. approfondimento Bruce Springsteen, 50 anni fa usciva il suo disco d'esordio