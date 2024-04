3/10 ©Getty

Kim Kardashian è stata ricevuta alla Casa Bianca nella stessa settimana in cui il presidente Biden ha graziato undici persone che avevano commesso reati non violenti legati alla droga. Per altri cinque detenuti la condanna è stata ridotta a una pena meno severa. “Sono qui per aiutare” ha detto l'imprenditrice che si è iscritta alla scuola di giurisprudenza negli Stati Uniti per capire meglio le leggi del Paese e aiutare i condannati che da qualche anno si rivolgono a lei per mobilitare l'opinione pubblica sui loro casi

Kim Kardashian sta studiando per diventare avvocato