Kim Kardashian ha assunto un "manny", una tata maschio per i figli

L'imprenditrice e star dei reality show ha ammesso di aver voluto un maschio come supporto per i suoi figli perché la sua famiglia è dominata da figure femminili. La confessione in una puntata della serie reality in streaming

Kim Kardashian è una madre protettiva e molto attenta ai suoi quattro figli e la sua famiglia è sempre al centro delle sue preoccupazioni, come certamente sapranno gli spettatori di The Kardashians, la serie reality la cui quarta stagione è attualmente trasmessa da Disney +, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now. Nell'ultimo episodio, la quarantaduenne ha ammesso di aver assunto nell'ultimo anno un “manny”, ovvero, una tata maschio per aiutarla con i suoi bambini. La decisione è stata presa dopo attenta riflessione: nella famiglia Kardashian ci sono troppe donne.

Le Kardashian, un clan matriarcale

La storia personale di Kim Kardashian, imprenditrice di successo e volto del mondo dello spettacolo conosciuto in tutto il mondo, è il racconto di una donna che è stata capace di affermarsi e costruire una carriera col supporto di altre donne, la madre manager in primis.

Una volta terminato il matrimonio con Kanye West, Kardashian si è impegnata a crescere i quattro figli nati dall'unione col rapper svolgendo da sé molti compiti, una situazione che tuttavia non le ha fatto perdere di vista ciò che secondo lei è importante per garantire ai suoi figli un'educazione equilibrata.

Nella sua famiglia ci sono troppe donne, ha detto l'imprenditrice e star della tv alle telecamere di The Kardashians, col tono schietto e spontaneo che caratterizza i suoi interventi.

Tra lei, sua madre, nonna Kris Jenner, e le sue quattro sorelle, Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie Jenner, i suoi ragazzi potrebbero sentire il peso dell'assenza di una figura maschile, ha detto. Per ovviare al matriarcato della sua famiglia di origine, la fondatrice di Skims ha assunto un uomo per fare da tata ai suoi figli.

Il babysitter, che lei chiama “manny” (termine che viene fuori dall'unione di tata, nanny, e male, maschio) , è incaricato di aiutarla nei momenti in cui è troppo impegnata per accompagnare i ragazzi a fare sport al pomeriggio o nei fine settimana. Per tutta la scorsa stagione Kim Kardashian è stata fotografata mentre accompagnava i figli agli allenamenti e qualche volta, ha aggiunto nelle passate puntate, lo ha fatto insieme all'ex compagno della sorella Khloé, il cestista NBA Tristan Thompson. vedi anche Kim Kardashian e Kanye West divorziano, le foto più belle della coppia

La reazione di West al “manny" Kim Kardashian ha ammesso di essersi dedicata parecchio a North, la sua primogenita, con la quale condivide molti interessi tra cui la moda. Ultimamente ha deciso di rimediare e di trascorrere del tempo con Saint, il suo secondogenito, che ha maturato una grande passione per il calcio, uno sport che praticava lei stessa da ragazzina. Nell'episodio della quarta stagione, ora in streaming, c'è il racconto del viaggio in Europa che lei ha organizzato per suo figlio, un viaggio tra Londra e Parigi per seguire dal vivo i match dell'Arsenal e del Paris Saint-Germain.

Tra un resoconto e l'altro, Kim Kardashian ha approfondito l'argomento “manny” dicendo che la sua presenza non ha infastidito il padre dei ragazzi, cosa non scontata dal momento che lo scorso anno il rapper ha attraversato un momento personale e professionale tutt'altro che facile. West ha incontrato il babysitter agli allenamenti e si è limitato a dargli qualche consiglio su come approcciare i suoi figli. Inutile dire che la quarantaduenne ha raccontato l'episodio con gioia e sollievo. leggi anche Kanye West, ripristinato l'account Twitter dopo l'oscuramento per cont

