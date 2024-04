12/15 ©Getty

Nel 2006 è la star dello show televisivo Juiced, una sorta di candid camera in cui coinvolgeva gente comune in scherzi ripresi di nascosto. Soltanto un anno dopo viene arrestato a Las Vegas per furto con scasso, accusato, insieme a quattro amici, di aver rubato da una stanza d'albergo dei cimeli che sosteneva fossero suoi. Fu condannato per rapina e sequestro di persona a 33 anni in carcere. Nel 2017 gli fu concesso il regime di libertà vigilata per scontare il resto della condanna. Nel 2021 ha terminato la sua pena