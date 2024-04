Morto O.J. Simpson, l'ex campione di football aveva 76 anni

È morto O.J. Simpson. A darne la notizia la sua famiglia su X. L'ex giocatore di football aveva 76 anni e da tempo lottava contro un cancro alla prostata. Considerato uno dei più grandi campioni sportivi statunitensi, giocò per per undici stagioni nella Nfl: con i Buffalo Bills dal 1969 al 1977 e con i San Francisco 49ers dal 1978 al 1979. Nel 1994 fu accusato dell'omicidio dell'ex moglie Nicole Brown e dell'amico Ronald Goldman: il processo andò avanti per mesi, spaccando l'America e innescando un acceso dibattito sulla questione razziale. Alla fine fu scagionato per mancanza di prove. Nel 2008 finì in carcere per rapina e sequestro. Nel 2017 tornò in libertà.