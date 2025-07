Ucraina, Trump: "Missili patriot già spediti dalla Germania". LIVE

I missili Patriot per l'Ucraina sono stati già spediti dalla Germania, afferma Trump aggiungendo che non parla con Putin dall'annuncio della minaccia di dazi secondari contro Mosca. Nella notte droni russi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante europea Kallas accusa Mosca di intensificare gli attacchi con armi chimiche. Oggi in Polonia riunione dei Ministri degli Esteri di Varsavia, Kiev e Vilnius