Media Usa, Trump a Zelensky: "Perché non avete colpito Mosca?"

Durante una conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la scorsa settimana, il presidente statunitense Donald Trump gli avrebbe chiesto: "Perché non avete colpito Mosca?". Al che Zelensky avrebbe risposto: "Possiamo farlo, se ci fornite le armi". E' quanto riportano alcuni media come il Washington Post e il Financial Times. (GUERRA UCRAINA, IL LIVEBLOG)

Le frasi riportate dai giornali

Secondo il Washington Post Trump ha inoltre affermato che l'Ucraina deve esercitare maggiore pressione su Putin, non solo su Mosca ma anche su San Pietroburgo. Per il Financial Times la telefonata sarebbe avvenuta il quattro luglio scorso, all'indomani della chiamata di Trump al presidente russo Vladimir Putin. L'Ft cita due persone a conoscenza della conversazione tra i leader statunitense e ucraino. "Volodymyr, puoi colpire Mosca? ...Puoi colpire anche San Pietroburgo?", avrebbe chiesto Trump. "Assolutamente. Possiamo farlo se ci date le armi", avrebbe risposto Zelensky. Trump avrebbe manifestato il suo sostegno all'idea, descrivendo la strategia come mirata a "far sentire loro (i russi) il dolore" e costringere il Cremlino al tavolo delle trattative, secondo le due persone informate sulla chiamata. Un funzionario occidentale, che era stato informato della conversazione, ha affermato che essa riflette un crescente desiderio tra i partner occidentali dell'Ucraina di fornire armi a lungo raggio in grado di "portare la guerra ai moscoviti".