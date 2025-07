Dazi Usa, prosegue trattativa. Trump: "Con l’Ue andrà bene"

Il presidente statunitense apre al negoziato: "Stiamo discutendo" perché adesso l'Europa "ci sta trattando bene". I tecnici europei sono a Washington con numerose proposte sul tavolo. Contro-dazi pronti dal 6 agosto. Dall’Italia il ministro Giorgetti lancia un monito: "Tariffe oltre 10% insostenibili" ascolta articolo

A pochi giorni dalla lettera degli Usa sui dazi recapitata all’Ue, la trattativa per evitare una guerra commerciale prosegue senza sosta. Nelle scorse ore è arrivata l'apertura di Donald Trump, secondo cui le tariffe annunciate al 30% restano sul tavolo, "ma stiamo discutendo" perché - è stata l'assicurazione del tycoon - adesso l'Europa "ci sta trattando bene". Una formula già usata prima di agitare le tariffe punitive. Poi la previsione distensiva: "Credo che andrà bene”. Intanto Washington sta lavorando su cinque-sei accordi commerciali e potrebbe annunciarne due o tre prima del primo agosto, quando scatteranno i pagamenti dei dazi reciproci comunicati tramite lettera dal presidente Usa.

La trattativa Gli emissari Ue sono volati oltreoceano con proposte su tutti i fronti: dal compromesso minimo al 10% - rilanciato anche da Roma - agli sconti settoriali, fino al tormentato dossier Airbus-Boeing. Segnali di una volontà politica che Palazzo Berlaymont continua a rivendicare, puntando a trovare l'intesa entro il primo agosto. Il conto alla rovescia però prosegue e, davanti allo spettro del no deal, i primi contro-dazi da 21 miliardi di euro - con aliquote tra il 10 e il 25% per rispondere alle tariffe americane su acciaio e alluminio - scatteranno il 6 agosto. Accanto, la seconda ondata da 72 miliardi è sul tavolo dei Ventisette, pronta a colpire industria e agroalimentare Usa. Tanto che, da Berlino, persino il prudente cancelliere Merz ha lanciato un monito alla Casa Bianca a "non sottovalutare" la risposta continentale "a dazi eccessivi" con "misure analoghe".

Le difficoltà Gli ostacoli del negoziato sono ormai evidenti ai governi continentali, sintetizzati dalla linea del cancelliere tedesco che - pur professando fiducia - si è detto consapevole che chiudere "non sarà facile". E neppure l'assicurazione, a suo modo conciliante, del presidente americano sul dialogo in corso con l'Ue o l'accordo lampo con l'Indonesia - sbandierato dall'inquilino della Casa Bianca appena una settimana dopo la minaccia di dazi al 32% - basta a delineare un quadro coerente. Agli occhi di Palazzo Berlaymont, il tycoon resta un'incognita. Il primo scambio tra Maros Sefcovic e l'omologo Howard Lutnick è stato definito "neutrale". Ma, già all'indomani, il capo negoziatore Ue si è impegnato in un nuovo round, stavolta con l'altro interlocutore Usa, Jamieson Greer. Di fronte alle pressioni dell'ala degli intransigenti - guidati da Parigi che, per bocca del ministro Jean-Noel Barrot, ha ribadito che che l'Europa "non può essere vassalla" degli Stati Uniti, bollando come "un ricatto" l'aliquota al 30% - comunque a Bruxelles prevale la cautela, ritenuta indispensabile il negoziato.

Le mosse dell'Ue "Non è nostra intenzione attivare alcuna contromisura prima del primo agosto", è la linea dell'Ue. Sul tavolo dei governi tuttavia ora è planata in via ufficiale la lista formale lunga 200 pagine della seconda tranche di contro-dazi: snellita rispetto ai 95 miliardi ipotizzati inizialmente, ma ancora carica di simboli come carni bovine e suine, suv, pick-up, componenti legati a Boeing (su pressione di Parigi) e l'iconico bourbon del Kentucky, nonostante i timori di Italia, Francia e Irlanda su possibili rappresaglie americane nei confronti delle eccellenze agroalimentari continentali. In tutto, 158 le voci in meno rispetto all'iniziale lista, con un taglio mirato che risparmia computer, motori, microscopi e strumenti di precisione Usa. Restano fuori dal mirino anche i farmaci, i semiconduttori e le materie prime critiche - come rame e legname - ancora immuni dai dazi di Washington. E un'ulteriore esclusione riguarda i prodotti a uso militare, che Bruxelles ha volutamente lasciato al di fuori del perimetro tariffario anche alla luce delle concessioni messe sul tavolo sul fronte degli acquisti di armi a stelle e strisce. Drastico poi il ridimensionamento delle restrizioni all'export europeo oltreoceano: da 4,4 miliardi a poco più di 94 milioni.