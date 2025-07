Dazi Trump, Ue risponde con lista contro-tariffe da 72 miliardi

La Commissione europea ha presentato ai 27 Stati membri l'elenco dei beni americani che vorrebbe colpire nel caso in cui le trattative con Washington fallissero, comprese le componenti per i Boeing. Intanto i negoziati proseguono: oggi il team tecnico europeo arriva negli Usa

Carni bovine e suine, suv e pick-up, componenti aeronautici per i Boeing, il bourbon del Kentucky. La Commissione Ue ha messo ufficialmente sul tavolo dei 27 Stati membri la lista dei beni che verrebbero colpiti con i contro-dazi da 72 miliardi di euro pronti a scattare in risposta alle tariffe Usa "reciproche". L'elenco, presentato ieri, 14 luglio, potrà ancora essere modificato, precisa una fonte diplomatica, confermando che ci saranno "nuovi aggiustamenti" prima del via libera. Anche quella di adesso è già una nuova versione della lista, ridimensionata dal pacchetto iniziale da 95 miliardi.

Contro-dazi non scatteranno prima del 1° agosto, oggi tecnici Ue in Usa

Quel che è certo è l’Ue non è intenzionata a intervenire con i contro-dazi prima del 1°agosto, mentre i negoziati sono ancora in corso: proprio all’inizio del prossimo mese dovrebbero scattare le nuove tariffe volute da Donald Trump, compresa quella al 30% sui prodotti Ue. Il portavoce della Commissione europea responsabile per il Commercio, Olof Gill, evidenzia che Bruxelles e Washington si trovano ora nella "fase più delicata" della trattativa. In questo difficile percorso, il commissario Ue per il Commercio, Maros Sefcovic, ha avuto ieri una chiamata con l'omologo americano Howard Lutnik e questa sera sentirà il rappresentante Jamieson Greer, mentre il team tecnico Ue sarà a Washington per trattare.