Parthenope, il trailer in inglese del film di Sorrentino

Il trailer italiano e quello per gli USA

“Gli amori giovanili non servono a nulla”. Punta su Parthenope (l'attrice Celeste Della Porta) e sul suo percorso sentimentale il trailer di A24 di Parthenope, l'ultimo film di Paolo Sorrentino (LEGGI LA RECENSIONE).

La clip che anticipa l'uscita nelle sale Usa, in programma per il prossimo 7 febbraio, è un montaggio diverso da quello fatto per l'Italia.

Mentre il teaser e il trailer italiano mostravano in egual misura i personaggi e lo scenario inconfondibile della città di Napoli, quello pensato per il pubblico statunitense, mette in primo piano i protagonisti della storia e le dinamiche che li legano.

Più frizzante anche per la scelta di una soundtrack vivace (nel trailer esteso italiano c'era la malinconica Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante, un brano che è anche una delle chiavi di lettura della pellicola), Parthenope viene presentato come un film “inebriante”, pieno di colore, di gioia per la vita, di bellezza italiana.