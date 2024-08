Parthenope, Stefania Sandrelli nel nuovo teaser trailer del film

Nella nuova clip estesa un nuovo sguardo sui protagonisti da giovani e su Stefania Sandrelli, anche narratrice. La colonna sonora delle immagini è il brano del 1975 di Riccardo Cocciante “Era già tutto previsto”

Napoli, Capri, immagini notturne e cieli azzurri, tutto mescolato come in un sogno. Continua a incuriosire e far viaggiare lo spettatore sulle ali della fantasia il materiale inedito di Parthenope, l'ultima pellicola che porta la firma di Paolo Sorrentino che, dopo il debutto al Festival di Cannes, arriverà nelle sale italiane in autunno.

Il nuovo teaser trailer diffuso online sui canali ufficiali dei produttori del film, ribadisce le date di uscita al cinema. Dal 24 settembre in tutte le sale e dal 19 settembre solo in quelle che lo proietteranno in anteprima.

Il teaser con Stefania Sandrelli

Il nuovo teaser trailer di Parthenope, pellicola di cui sono stati già rilasciati teaser estesi in precedenza, dà spazio a Stefania Sandrelli, volto di Parthenope da adulta, della quale ascoltiamo i pensieri, poche linee di dialogo che racchiudono l'essenza del film ammantato di nostalgia.

“Abbandonati all'estate perfetta, siamo stati bellissimi e infelici”, dice l'attrice che viene inquadrata persa nei suoi pensieri su una balconata con una vista sul mare di Capri, riconoscibile dagli inconfondibili Faraglioni. “Forse è stato meraviglioso essere ragazzi”, dice ancora Sandrelli, non senza una nota di rimpianto nella voce e aggiunge: “È durato poco”.

Se le clip precedenti si concentravano sulla bellezza spontanea e giovanile di Celeste Della Porta, l'attrice scelta per impersonare Parthenope da giovane, in queste ultime immagini montate, si inizia a scendere nelle profondità della mente dei personaggi della storia, mostrati uno dopo l'altro, ciascuno perso nei propri pensieri. Una parte della clip è occupata dalle scene di un abbraccio tra i tre giovani della storia, un momento che ha segnato le loro vite per sempre. approfondimento Parthenope, Sorrentino in concorso al Festival di Cannes 2024. VIDEO

I temi di Parthenope nelle immagini in anteprima Come più volte ha ricordato Paolo Sorrentino nelle interviste promozionali del suo ultimo lungometraggio, Parthenope è il film sulla sua giovinezza mancata (il confronto è con È stata la mano di Dio, pellicola autobiografica, sulla sua giovinezza vissuta).

Il film è una storia di uomini e soprattutto di donne senza eroismi che sono mossi dalla libertà e agitati da mille passioni di cui vediamo lo scorrere col passare del tempo, dalla giovinezza all'età adulta.

La vita, per ordinaria o memorabile che sia, ha i suoi momenti che la segnano per sempre, al pari degli amori, delle occasioni perdute, delle sconfitte. Gli attimi più spensierati sono spesso legati alla giovinezza, che è una stagione inafferrabile, che dura poco, al pari dell'estate. vedi anche l cast del nuovo film di Sorrentino "Partenope". FOTO

iL CAST Il film è interpretato da (in ordine alfabetico), Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata.