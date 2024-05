7/12 ©Getty

Non abbiamo visto, fino ad ora, molti abiti dorati a Cannes, ma questa sera ne abbiamo ben due, entrambi di brand molto in vista, sullo stesso tappeto rosso. Il primo è di Alexander Vauthier, un long dress con paillettes lunghe in stile piuma, indossato da Jessica Wang. Il secondo è un vestito a trapezio, iperdecorato, in pieno stile Louis Vuitton, portato sotto i riflettori da Marina Fois. Entrambi perfetti per la kermesse. I voti? 8.5 per Wang, 8 per Fois