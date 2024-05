Festival di Cannes 2024, le scarpe più belle viste sul red carpet

1/14 ©Getty

Le abbiamo viste per varie stagioni sulle passerelle francesi ma continuano ad essere appannaggio delle star vere, quelle più sofisticate, che amano i look ad effetto. I leggings-sock-boots, gli “stivali calza”, sono ricomparsi ai piedi (e sulle gambe) di Isabelle Huppert che ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes nel primo fine settimana della kermesse. La diva ha optato per un modello dalle tonalità nude per completare il suo look in stile robe de chambre, un dress a metà tra vestaglia e accappatoio

