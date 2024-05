Festival del Cinema di Cannes 2024, è il giorno di Paolo Sorrentino

Cinema

Sono 22 i film presentati in concorso al Festival di Cannes 2024. Soltanto un titolo italiano: Parthenope di Paolo Sorrentino. Molto attesi sono Kinds of kindness di Yorgos Lanthimos e Megalopolis di Francis Ford Coppola. Partiamo proprio da Megalopolis. Il protagonista è Adam Driver e l’ispirazione di base arriva da Things to Come di H.G. Wells, come lo stesso Coppola ha rivelato nei mesi scorsi durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair