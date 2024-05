Festival Cannes 2024, applausi per The Shrouds e The Apprentice

Nella serata di lunedì 20 maggio il pubblico della 77ª edizione del Festival di Cannes (LO SPECIALE) ha rivolto un applauso di tre minuti e mezzo a The Shrouds, il film drammatico di David Cronenberg presentato in anteprima in Concorso sulla Croisette. Il re canadese dell’horror ha calcato il red carpet in compagnia degli attori Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt ed Elizabeth Saunders, e al termine della proiezione in sala ha ringraziato per la calorosa accoglienza. Per il regista è stata la prima visione con il pubblico, “ed è completamente diverso”, ha detto. Il film The Shrouds racconta il lutto e la morte. Vincent Cassel interpreta Karsh, un uomo d’affari che non ha superato la perdita della moglie Rebecca, scomparsa per un tumore incurabile. L'uomo progetta un sudario digitale per monitorare ciò che accade al suo corpo in tempo reale, ma qualcuno profana il cimitero di Grave Tech hackerando il sistema digitale. La pellicola si ispira alla morte della seconda moglie di David Cronenberg, Carolyn Zeifman, avvenuta nel 2017 dopo quasi 40 anni di matrimonio.



