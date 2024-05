1/15 ©Getty

Jessica Wang dà il via in bianco e nero, in una scenografica creazione da diva di Harris Reed, alla sfilata delle star sul tappeto rosso della settima giornata del Festival di Cannes 2024, una serata speciale dedicata alla proiezione del film in Concorso The Apprentice. L'abito senza spalline è stato completato da guanti neri lunghi. Il punto forte del dress è senz'altro la gonna, con un design a petali, perfetta per le foto di rito. Voto: 9

