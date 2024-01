Adele, quattro show esclusivi a Monaco, i primi in Europa dal 2016

Gli spettacoli della cantante inglese si terranno all'aperto in una location progettata esclusivamente per il mini tour nel continente. La corsa ai ticket inizia il 7 febbraio

I fan di Adele sono letteralmente esplosi di gioia alla notizia del ritorno della loro beniamina in Europa.

La cantante, che è impegnata fino a giugno con gli spettacoli della sua esplosiva Residency a Las Vegas - un'esperienza di musica dal vivo che per sua stessa ammissione le ha cambiato la vita - ha annunciato attraverso i suoi canali ufficiali che si esibirà a Monaco di Baviera nel mese di agosto per quattro date che sono già storiche.

Adele, che manca dai palchi europei dal 2016, canterà per i suoi fan per due fine settimana, il 2 e il 3 e poi il 9 e il 10 di agosto. I concerti, che saranno degli spettacoli a tutto tondo, si terranno all'aperto alla Munich Messe, un'arena creata ad hoc per gli eventi e che sarà dotata di tribune con posti a sedere e aree per il pubblico che vorrà stare in piedi.

Adele: "Impossibile non dare seguito all'idea"

Adele arrierà nel Vecchio Continente la prossima estate ed è un'ottima notizia per tutti i fan che si erano messi l'anima in pace dopo che lei stessa aveva detto dal palco di Las Vegas che avrebbe iniziato un tour mondiale per abbracciare finalmente tutti i fan in ogni parte del mondo ma che questo non sarebbe avvenuto prima dell'arrivo di un nuovo album.

Quando arriverà il nuovo album? Non presto, ha specificato la cantante che non ha intenzione di scrivere nuova musica, per il momento, probabilmente perché si sta godendo nuovamente l'esperienza dello stare sul palco, un piacere che aveva perso di vista negli ultimi anni e che ha ritrovato e riscoperto da quando ha preso stabilmente il ruolo di superstar del Caesar’s Palace della vivace città del Nevada col suo Weekends With Adele.

Le quattro date europee, appena annunciate, sono quindi appuntamenti assolutamente eccezionali nell'agenda della star del soul che sui social ha raccontato l'emozione di questa avventura alla quale era impossibile rinunciare.

“Ero troppo curiosa per non dare seguito a questa idea” ha scritto Adele su Instagram, che ha proseguito: “Uno stadio pop-up su misura progettato intorno a qualsiasi spettacolo voglia mettere in scena? Favoloso!”. L'entusiasmo della cantante sembra incontenibile e i fan già muoiono dalla curiosità. Cosa avrà in mente la cantante di Can I Get It? approfondimento Adele, esce "30" il disco della rinascita, la recensione

I biglietti: le date della vendita e del presale Adele ha confessato che è elettrizzata all'idea di esibirsi nel cuore dell'Europa nel contesto di un'estate ricca di appuntamenti importanti per il pubblico (il riferimento esplicito è ai Giochi Olimpici di Parigi che si tengono, scrive, “alla porta accanto”).

Gli spettacoli in Germania, conclude, saranno per lei un modo fantastico per concludere una stagione della sua vita e della sua carriera che non riuscirà a dimenticare, in attesa di dare il via a un nuovo capitolo musicale e a una nuova stagione di show che avrà una portata globale.

I biglietti per le date di Monaco di Baviera saranno in vendita sul circuito Ticketmaster con la vendita generale aperta dalle ore 10:00 del 9 febbraio. Il 7 febbraio, dalle 10, aprirà la Artist Presale, mentre dall'8 febbraio alla stessa ora inizierà la Tickertmaster presale. Per ogni serata sono previste ottantamila persone ma, vista l'esclusività degli appuntamenti, si prevede una accanita corsa al biglietto.

