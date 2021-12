Adele, svelata la residency a Las Vegas

Weekends with Adele prenderà avvio venerdì 21 gennaio presso il celebre Caesars Palace Hotel

La voce di Hello ha annunciato i dettagli della residency che la vedrà protagonista il prossimo anno.

Adele, al via il 21 gennaio i concerti

Weekends with Adele è il titolo della residency dell’artista che ha recentemente fatto il suo comeback discografico con il disco 30, immediatamente arrivato in vetta alle chart in ogni angolo del pianeta.

Poco fa l’artista ha annunciato una novità che ha subito entusiasmato il pubblico, stiamo ovviamente parlando degli spettacoli in programma a Las Vegas.