Adele, esce il nuovo album "30". Dagli esordi all'Oscar, la fotostoria

La cantautrice premio Oscar per Skyfall, torna con un nuovo disco a 6 anni dalla pubblicazione di "25". Considerata dal Time una delle donne più influenti del mondo, Adele ha eseguito in anteprima tre brani estratti da “30” durante lo speciale televisivo “Adele One Night Only” andato in onda sulla CBS: “I Drink Wine,” “Hold On” e “Love Is A Game”. Lo speciale TV andrà in onda anche in Italia il 15 dicembre alle ore 21:15, su SKY e NOW.