One night only, Oprah Winfrey intervista Adele

La cantante è stata protagonista dello show composto da un concerto live e da un'intervista, condotto dalla mitica conduttrice e autrice statunitense. Trasmesso il 14 novembre sulla rete televisiva statunitense CBS, ha visto la presenza tra il pubblico di tante star, da Selena Gomez a Leonardo DiCaprio. Presenti anche Angelo, il figlio novenne dell’artista, e il fidanzato di Adele, l’agente sportivo Rich Paul. Nella chiacchierata con Oprah, sono stati toccati anche i temi del divorzio e della perdita di peso

La cantante Adele è stata protagonista di One Night Only, lo show composto da un concerto e da un'intervista condotto da Oprah Winfrey.



Trasmesso il 14 novembre sulla rete televisiva statunitense CBS, l’evento si è tenuto presso il Griffith Observatory, di fronte a un pubblico d’eccezione.



Tante star sono arrivate all'osservatorio astronomico di Los Angeles per non perdersi l’esibizione di una delle migliori ugole di oggi. Qui ad ascoltare live la cantante britannica hanno presenziato celebrità del calibro di Selena Gomez, Drake, Leonardo DiCaprio, Seth Rogen, Melissa McCarthy, Gordon Ramsay, James Corden, giusto per citare alcuni dei Vip presenti.



Non sono mancati all'appello nemmeno il fidanzato di Adele, l’agente sportivo Rich Paul, e il figlio della cantante, Angelo. Quest'ultimo, novenne, ha potuto vedere e soprattutto ascoltare la mamma mentre incantava letteralmente la platea. E quella era per lui la prima volta in assoluto. Sua madre ha spiegato infatti che il bambino ha assistito alle prove di tanti altri show e concerti, tuttavia non l'aveva ancora vista esibirsi davvero.

"Questa è la prima volta che mi vede esibirmi e si è vestito tutto bene per me. Non piangerò perché è troppo presto e non voglio nessuno che sistemi la mia faccia. È l'onore della mia vita, piccolo, averti qui stasera. E sei così bello e intelligente”, ha affermato in maniera molto emozionata (e anche tanto emozionante) la star, rivolgendosi direttamente ad Angelo.



Potete guardare i migliori momenti di “One Night Only” con Adele nel video che trovate in fondo a questo articolo, pubblicato sul canale ufficiale di YouTube di The Hollywood Reporter.



Il concerto approfondimento Adele, il nuovo singolo sarà I Drink Wine La cantante ha presentato il suo nuovo attesissimo disco, intitolato 30, disponibile da venerdì 19 novembre. Con questo evento ha promosso l’album in maniera grandiosa, permettendoci di ascoltare qualche assaggio della sua nuova fatica discografica e anche di riascoltare le sue hit, quelli che ormai potremmo definire come classici da quanto ormai sono famosi.

Sono state presentate in anteprima tre nuove canzoni del suo prossimo album, ossia I Drink Wine, Love Is A Game e Hold On. Riguardo quest’ultimo brano, Oprah Winfrey ha citato i versi del testo che recitano: “Sono un tale disastro / Più ci provo, regredisco / Sono il mio peggior nemico / In questo momento odio davvero essere me stessa”, chiedendole spiegazioni. La cantautrice ha detto che si sentiva proprio così durante il divorzio. “È stato estenuante cercare di andare avanti. È un processo – il processo di un divorzio, il processo di essere un genitore single, il processo di non vedere tuo figlio ogni singolo giorno. Non era affatto un piano che avevo quando sono diventata mamma”.

Oltre all'esibizione musicale, la star trentatreenne ha svelato molto di sé chiacchierando con Oprah.

Tra le tante curiosità che ha offerto ai suoi fan, ha raccontato qual è il suo brano preferito della sua opera omnia. "Dirò 'One and Only'. Sì, questa è la mia preferita. È anche così divertente da cantare”, ha raccontato. Si tratta del pezzo contenuto nel disco "21”, mai estratto come singolo benché Adele la adori.



Sul divorzio approfondimento Adele, il backstage del videoclip di Easy On Me Ha parlato anche di cose molto più serie, come la fine del suo matrimonio con Simon Konecki: "Fin da molto giovane mi sono ripromessa che, quando avessi avuto figli, saremmo rimasti insieme. E ci ho provato per molto, molto tempo. Prendo il matrimonio molto sul serio… e sembra che non lo faccia ora. Sembra che, non so, abbia mancato di rispetto sposandomi e poi divorziando così in fretta. Sono solo imbarazzata dal fatto che non ho fatto funzionare il mio matrimonio, capisci?”, ha confessato in maniera molto sincera. Il divorzio è avvenuto nel 2018, dopo 8 anni di relazione (comprensivi del periodo pre matrimoniale). “Sono stata ossessionata da una famiglia unita per tutta la mia vita perché non arrivo da una così” ha spiegato, raccontando che suo padre se ne è andato di casa quando lei aveva solamente due anni.



Nonostante il divorzio, i due ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti, dato che hanno un figlio assieme, da crescere quindi in due e possibilemnte in armonia benché loro non siano più sentimentalmente legati. Ma in realtà è sbagliato dire che non sono sentimentalmente legati: Adele non manca mai di ricordare che per Simon Konecki prova un affetto enorme. Lui abita molto vicino a lei, proprio nella stessa via.

“A quel tempo nella mia vita, ero così giovane e penso che avrei potuto avere tutto. Avrei potuto facilmente percorrere alcuni percorsi rischiosi e autodistruggermi dall’essere così sopraffatto da tutto ciò. Ma lui è entrato nella mia vita ed è stata la persona più stabile che avessi mai incontrato fino a quel momento”, ha detto sul conto dell’ex marito. Alla domanda di Winfrey circa il perché le sue canzoni racconti no così tanto della sua intimità, ha risposto: “La musica mi aiuta in molte situazioni e vorrei fare lo stesso per le persone… per ricordare che non sono sole. Ci sono stati momenti in cui stavo scrivendo il disco, o ascoltavo qualcosa e pensavo: ‘Potrebbe essere un po’ troppo privato’. Ma niente è così spaventoso come quello che ho passato negli ultimi due o tre anni a porte chiuse. Quindi non ho paura”, ha spiegato. Alla base dei suoi contenuti altamente autobiografici quindi ci sarebbe una voglia di solidarietà, un offrirsi agli altri per rassicurarli, nel caso stiano passando lo stesso calvario che si è trovata ad affrontare lei. Il caro vecchio mal comune, mezzo gaudio ma non solo: alla base di tutto questo, c'è qualcosa di molto prezioso che oggi si richia di perdere, ossia l'empatia. Solo immedesimandoci nei panni altrui si riesce a essere davvero umani.



Sulla perdita di peso

approfondimento Adele, la tracklist del nuovo album "30" Tra gli argomenti toccati durante la lunga intervista, non è mancato nemmeno quello “caldo”, ossia la sua notevole perdita di peso a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi.

Adele ha perso circa 45 chili negli ultimi anni ma pare che le motivazioni non siano state di tipo estetico né per la salute fisica: semmai per la salute mentale. La decisione di dimagrire non è mai davvero arrivata: a essere determinante è stata la decisione di allenarsi, al fine di riuscire a controllate la propria ansia. Ha spiegato così per quale motivo avrebbe incominciato ad allenarsi: "Aveva a che fare soprattutto con la mia ansia. Ho avuto dei terribili attacchi d'ansia dopo aver lasciato il mio matrimonio. Mi hanno fatto sentire così confusa e come se non avessi il controllo del mio corpo. […] Ho iniziato a notare quanto mi fidavo della presenza del mio allenatore quando mi sentivo così persa e che non avevo nessuna ansia quando mi trovavo in palestra. È diventato il tempo per me, avere qualcosa da programmare quotidianamente quando non avevo niente in programma". Si è espressa anche in relazione alle tante reazioni che il suo dimagrimento ha suscitato nel pubblico.

"Non sono rimasta scioccata e nemmeno toccata da ciò, il mio corpo è stato oggettivato per tutta la mia carriera. Sono troppo grande, sono troppo piccola, sono sexy o meno o qualsiasi cosa. Non ho mai seguito qualcuno per il suo corpo. Ero body positive prima e lo sono adesso. Non è il mio lavoro validare come la gente si sente a proposito del proprio corpo. Mi fa sentire male se qualcuno non si sente bene con se stesso, ma non è il mio lavoro”, ha spiegato Adele.