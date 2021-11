Adele, il nuovo singolo sarà I Drink Wine

Adele, il backstage del videoclip di Easy On Me

Inoltre, il magazine ha anche dedicato la cover del numero alla cantante , classe 1988 , come mostrato dal post pubblicato sul profilo Instagram.

Adele in concerto ad Hyde Park a Londra nel 2022: info e biglietti

Nei giorni scorsi l’artista ha regalato ai fan uno sguardo inedito sulla realizzazione del videoclip del singolo Easy On Me pubblicandone il backstage così da mostrarne retroscena e curiosità.

Nel frattempo Easy On Me ha scalato le classifiche di vendita a livello internazionale conquistando anche alcune certificazioni, tra queste quella come disco d’argento nel Regno Unito grazie alla vendita di oltre 200.000 copie.