Adele, il concerto al London Palladium sarà oggetto di uno speciale tv

An Audience With Adele lo show dedicato alla cantante di Someone Like You che presenterà in anteprima i nuovi brani di 30 e ripercorrerà tutte le tappe della sua straordinaria carriera Condividi

Grande notizia per i fan di Adele (FOTO): dopo quattro anni di assenza dal palco dalla fine del lungo tour di 25, la cantante dei record sarà la protagonista di uno show su ITV. An Audience With Adele andrà in onda su ITV e ITV Hub il prossimo 21 novembre e porterà in scena un evento dedicato ai brani del nuovo album in uscita. Per la cantante, sarà anche un’occasione per ripercorrere la sua straordinaria carriera, insieme ad un pubblico selezionato di amici e colleghi.

approfondimento Adele, la tracklist del nuovo album "30" Sono quattro anni che Adele non canta davanti a un pubblico. L’ultima volta sono stati due show memorabili a Wembley, a conclusione di un tour stratosferico con oltre 120 date e quasi 3 milioni di biglietti venduti, per un totale di circa 167 milioni di dollari. Tra pochi giorni la cantante di Someone Like You presenterà al mondo il suo nuovo album 30 e poi dovrebbe partire per un nuovo tour che toccherà le più importanti arene del mondo. Prima, però, ci sarà anche Adele: One Night Only l’evento esclusivo sulla Cbs, dove l’artista sarà intervistata da Oprah Winfrey, una delle donne più amate d’America.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adele (@adele) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie