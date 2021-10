Adele, il prossimo 19 novembre esce il suo nuovo album “30”

Con un post su Twitter, l'artista londinese ha ufficializzato l'uscita del suo nuovo, atteso lavoro spiegando anche che l’album è nato durante un periodo turbolento della sua vita Condividi:

Le indiscrezioni giravano da tempo, poi si sono trasformate in certezze. È arrivato l'annuncio del primo singolo, che ascolteremo il prossimo venerdì 15 e si intitola Easy in Me. E ora con un post sui social Adele è uscita allo scoperto: il nuovo, atteso album, che si intitola 30, come i suoi anni seguendo la tradizione dei precedenti album, verrà pubblicato il 19 novembre.

approfondimento Adele, il poster promozionale del nuovo singolo Easy on me Nel post social Adele racconta le sue perplessità di quando, circa tre anni fa, ha cominciato a ragionare su un nuovo disco: "Mi affido alla routine e alla coerenza per sentirmi al sicuro, l'ho sempre fatto. Eppure, ero lì, consapevolmente e volontariamente, pronta a gettarmi nello stupore del disordine assoluto e del rivolgimento interiore. Ho imparato un sacco di verità casalinghe scottanti su me camminando nella vita. Ho perso molti sovrastati e ne ho trovati di nuovi. Scopri una mentalità genuina, utile e salutare e ora mi sento come se avessi finalmente ritrovato il mio sentimento. Direi che non mi sono mai sentita più tranquilla in vita mia".

approfondimento Adele oggi, come è cambiata la cantante: prima e dopo la dieta Sirt E questo ritrovato stato di grazia è quello che l’ha convinta, che la ha fatta sentire pronta per pubblicare il nuovo album 30. Adele spiega che ha attraversato il periodo più turbolento della sua vita "una stagione da dentro o fuori. Quando ho iniziato a scrivere c'era un amico che veniva a casa con una bottiglia di vino e del cibo per sollevarmi il morale. Questo mio saggio amico mi ha fornito molti consigli". Questo amico gli ripeteva che si vive una volta sola, stava sveglio tutta la notte "e mi temeva la mano mentre io singhiozzavo senza sosta e senza sapere perché". L'amico la portava fuori di casa mentre lei sarebbe uscita solo per recuperare dosi di vitamina D. Sempre lui le ha lasciato a casa una maschera per il viso e sali da bagno per indurla a prendersi cura di sé stessa.

approfondimento Adele sta con Rich Paul: arriva la conferma su Instagram Questo innominato amico al centro della rinascita, ha abbracciato una Adele "così consumata dal mio stesso dolore e da allora ho ricostruito faticosamente la mia casa interiore e il mio cuore e questo album lo racconta. Ma sappiate che la casa è dove c'è il cuore".