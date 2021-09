Adele sta con Rich Paul: arriva la conferma su Instagram

I rumors erano cominciati l'estate scorsa con gli avvistamenti alle finali NBA Condividi:

È ufficiale: Adele e Rich Paul sono una coppia. La conferma, dopo un'estate di rumors e di avvistamenti da parte del pubblico, è arrivata proprio dalla trentatreenne cantante britannica che sul suo seguitissimo profilo Instagram ufficiale ha postato alcune foto che la ritraggono elegantissima in abito da sera per un'occasione formale. Nel post, la terza foto, è dedicata a Rich Paul che posa con lei guancia a guancia. La didascalia non lascia nessun dubbio: un semplice cuore che dice molto di più.

In bianco col nuovo amore approfondimento Adele compie 33 anni, tutte le sue canzoni più famose. VIDEO I fan aspettano nuovo materiale musicale da Adele da molto tempo ma, mentre giungono gli aggiornamenti a proposito di un nuovo album, la pluripremiata cantante inglese ha deciso di dare una svolta alla sua vita sentimentale dopo la rottura con l'ex marito Simon Konecki con cui la storia era finita due anni fa in una separazione. Sempre sotto l'occhio attento dei media, Adele è stata al centro delle cronache per gli accordi di divorzio che sono andati avanti fino alla scorsa primavera quando la fine del matrimonio tra i due è stata siglata e sono stati contestualmente definiti anche gli oneri economici da entrambe le parti. Ma ora che la precedente unione è acqua passata, la popstar è libera di concedersi uscite ufficiali con il suo nuovo amore presentandosi in pubblico col nuovo fidanzato. Adele è apparsa radiosa accanto al nuovo amore, sempre in forma e splendida nel suo abito bianco e nero firmato da Daniel Roseberry designer della maison Schiaparelli, tra i preferiti dalle star dello spettacolo nelle occasioni che contano. L'abito dal design rigoroso ma originale è stato abbinato dalla cantante con un hairstyle look classico e un make-up grafico che ha sottolineato i suoi magnifici lineamenti. I ben informati non hanno potuto fare a meno di notare che la scelta di un abito bianco per annunciare il suo essere in coppia col procuratore sportivo non può essere stata casuale: tra i due potrebbe essere l'inizio di una unione molto seria.