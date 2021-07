Adele, chi è il presunto fidanzato Rich Paul

Stando a quanto riportato da Page Six, la cantante e l’agente sportivo formerebbero una coppia Condividi:

Nuovo amore per la popstar britannica? Stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la voce di Set Fire To The Rain starebbe frequentando l’agente sportivo. Page Six ha lanciato alcuni dettagli su quella che potrebbe essere una nuova relazione.

Rich Paul, chi è il presunto fidanzato della cantante approfondimento Adele compie 33 anni, tutte le sue canzoni più famose. VIDEO Pochi giorni fa Adele, classe 1988, è stata avvistata alla finale NBA in presenza di Rich Paul. La coppia ha suscitato grande interesse attirando l’attenzione dei media che hanno iniziato a domandarsi il tipo di rapporto tra i due.

approfondimento Adele e Simon Konechi, ora il divorzio è ufficiale Page Six ha pubblicato un articolo parlando di una vera e propria conoscenza romantica, nonostante al momento i due diretti interessati non abbiano né smentito né confermato. Rich Paul, classe 1981, è tra le figure di spicco del mondo sportivo statunitense grazie a una carriera come agente che lo ha portato a rappresentare alcuni degli atleti più famosi e ammirati al mondo, tra loro anche LeBron James che ha appena fatto il suo debutto come attore nella pellicola Space Jam: New Legends.