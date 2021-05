Adele compie 33 anni, tutte le sue canzoni più famose. VIDEO

L’artista, nata a Londra il 5 maggio del 1988, è considerata una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco. Ha vinto numerosi premi, tra cui un Oscar e un Golden Globe con "Skyfall". Da "Hello" a "Someone Like You", ecco i brani che l'hanno resa celebre Condividi:

Adele festeggia 33 anni. La cantante britannica, una delle voci soul e pop più conosciute al mondo, è nata il 5 maggio del 1988 nel quartiere londinese di Tottenham. Considerata una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco, l’artista di Hello e Hometown Glory, in poco più di 10 anni di carriera, si è imposta sulla scena mondiale diventando una campionessa di vendite e una beniamina di pubblico e critica. Il Time ha parlato di lei come di una delle donne più influenti al mondo. Ha vinto un premio Oscar per la miglior canzone e un Golden Globe per la miglior canzone originale, tutti e due con il brano Skyfall. La sua voce, profonda e inconfondibile, l’ha imposta tra le big della musica contemporanea. E più di qualcuno, sin dagli esordi, l’ha inserita sulla scia delle più grandi di sempre parlando di lei come di una nuova Aretha Franklin. La stessa regina del soul, in diverse occasioni, ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per la 33enne di Tottenham, di cui ha anche cantato una cover del brano Rolling in the deep. Adele ha all’attivo tre dischi: 19, 21 e 25, così chiamati perché corrispondono alle età che aveva quando ha scritto i brani contenuti in ciascun album. Dopo 5 anni, nel 2021, è stata annunciata l'uscita di un quarto disco dell'artista. Ecco quali sono le canzoni più famose della sua carriera.

Hometown Glory approfondimento Adele e Simon Konechi, ora il divorzio è ufficiale Un percorso musicale su Adele non può non partire da qui, dal brano del debutto, quello che l’ha fatta conoscere in gran parte del mondo. Hometown Glory è uscito come singolo nell’ottobre del 2007 dopo esser stato caricato dalla stessa cantante sul suo profilo Myspace. Il brano è stato poi inserito, nel 2008, in 19, album d’esordio della star di Tottenham, per poi uscire di nuovo come singolo sempre nello stesso anno. Hometown Glory è stata candidata ai Grammy Awards del 2010 come miglior interpretazione vocale femminile pop, senza però riuscire ad aggiudicarsi il premio.

Make you feel my love approfondimento Adele, il post per il decimo compleanno dell'album 21 Nei 12 brani dell’album d’esordio 19, non ci sono solo pezzi di Adele. Scorrendo le tracce si trova anche Make you feel my love, cover di una canzone di Bob Dylan che, in passato, era già stata reinterpretata da altri artisti come Billy Joel e Garth Brooks.

Chasing Pavements approfondimento Adele oggi, come è cambiata la cantante: prima e dopo la dieta Sirt Questo brano è contenuto sempre nel disco 19 ed è stato pubblicato anche come singolo dopo Hometown Glory. La canzone, ha raccontato la stessa Adele, è stata ispirata da una brutta rottura con un ex fidanzato, finita con lei che lo prende a pugni in un bar. Il video di Chasing Pavements è stato diretto da Mathew Cullen e ruota intorno a un incidente fra due automobili, raccontato da due punti di vista.

Rolling in the deep Passando a 21, il secondo album di Adele pubblicato nel 2011, al suo interno il brano più conosciuto è Rolling in the deep. Grazie a questa canzone, l’artista britannica ha raggiunto una notorietà fino a quel momento sconosciuta. Il singolo, pubblicato nel novembre del 2010, ha scalato le classifiche di vendita in numerosi Paesi, raggiungendo la prima posizione in Italia, Paesi Bassi, Germania, Finlandia, Svizzera e Canada. Rolling in the deep ha poi conservato la prima posizione della classifica americana per un totale di sette settimane consecutive. A livello mondiale, nel 2011, il singolo ha venduto oltre 8,2 milioni di copie, risultato che ha portato la canzone al quinto posto della classifica globale dell'anno stilata dalla International Federation of the Phonographic Industry.

Someone like you Il brano Someone like you è una vera e propria ballata contenuta nell’album 21 e poi uscita come singolo nel gennaio del 2011. Con questa canzone Adele ha toccato un altro picco di popolarità e successo, soprattutto in Gran Bretagna, dove ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli più venduti ed è diventato il primo singolo del decennio a superare in Uk il milione di copie vendute. Someone like you ha permesso ad Adele, nel 2012, di vincere un Grammy Award per la miglior performance solista.

Set fire to the rain Nell’estate del 2011 Set fire to the rain è stato un brano-tormentone. Soprattutto in Italia, dove la Federazione Industriale Musicale Italiana lo ha certificato come singolo multi-platino. La canzone, oltre che essere stata pubblicata come singolo, è contenuta nell’album 21. Nel testo Adele affronta il tema dell’amore e della relazione avuta con un suo ex, accusato di aver mentito ai suoi occhi. La versione live di Set fire to the rain si è aggiudicata, nel febbraio 2013, il Grammy Award come miglior interpretazione pop solista.

Rumor has it Con Rumor has it il pubblico ha conosciuto una Adele più jazz rispetto al passato. Il brano, contenuto in 21 e uscito anche come singolo nel 2012, ha avuto un grosso successo negli Stati Uniti, dove si è aggiudicato il disco di platino.

Hello Arrivando a 25, ultimo album di Adele, pubblicato nel 2015, non si può non cominciare con Hello. Per la cantante di Tottenham questo brano rappresenta, per ora, il punto più alto della sua carriera. La canzone ha un tono malinconico e romantico. E, forse, proprio per questo ha fatto centro, raggiungendo la prima posizione su iTunes e Spotify in 106 Paesi del mondo. Hello ha vinto Grammy Award nelle categorie registrazione dell'anno, canzone dell'anno e miglior interpretazione pop solista.

When we were young Dopo il successo ottenuto da Hello, When we were young è il secondo singolo tratto da 25. Adele ha definito questa canzone “la mia preferita dell’intero album”. Il brano, ha rivelato l’artista inglese, “racconta la storia di due persone che, una volta cresciute, cercano di ricordare i momenti belli e brutti del passato, riflettendo sul fatto di non poter ritornare indietro per rivivere tali esperienze”.