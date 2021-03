Adele e Simon Konechi, ora il divorzio è ufficiale

La cantante e l'ex marito hanno ufficializzato la separazione. I due hanno stabilito l'affidamento congiunto del figlio Angelo, di otto anni Condividi:

Adele (FOTO) è ufficialmente di nuovo single. La cantante 32enne annunciò la separazione dall'ormai ex marito Simon Konecki, 46 anni, nell'aprile 2019 e ora, quasi due anni dopo, il loro divorzio è stato ufficializzato. Come riportato da Us Weekly, a gennaio 2021 Adele e Simon hanno raggiunto un accordo di divorzio, che ora il giudice ha firmato.

Adele e Simon Konechi, la storia approfondimento Adele, il post per il decimo compleanno dell'album 21 Adele e Simon hanno un figlio di otto anni, Angelo, del quale adesso hanno l'affidamento congiunto. I due ex coniugi hanno reso pubblica la loro relazione per la prima volta nel gennaio 2012 e nove mesi dopo è nato il figlio. I due si sono poi sposati con una cerimonia segreta: Adele ha confermato di essere una donna sposata durante i Grammy del 2017.



©Kika Press

approfondimento Adele parla del nuovo album: “Non è ancora finito” L'annuncio della separazione era arrivato nel 2019. All'epoca un portavoce della cantante disse: "Sono impegnati a crescere insieme il loro figlio, amorevolmente". Spiegando i dettagli dietro la rottura, una fonte ha spiegato a Us Weekly che la "relazione si è evoluta e sono diventati più amici che amanti". L'insider ha detto che all'epoca Adele e Simon "si sono resi conto che l'amore romantico non c'era più", aggiungendo che erano entrambi "delusi" dal fatto che la relazione "non avesse funzionato". Cinque mesi dopo l'annuncio, Adele ha presentato le pratiche per il divorzio. Come motivazione, sono state citate differenze inconciliabili. Il tutto è avvenuto, pare, in modo amichevole. Secondo alcuni media inglesi, Adele avrebbe comprato una casa a Los Angeles vicina a quella dell’ex marito, così da permettere al bambino di stare con entrambi i genitori.

Adele, nuovo amore? Da quando si è separata da Konecki, l'artista inglese è stata vista insieme al collega Skepta. Nel giugno 2020 i due hanno condiviso uno scambio giocoso sui social media che ha dato il via al gossip. “Le situazione tra Adele e Skepta si è scaldata parecchio” ha riportato un altro insider, questa volta al magazine People. “Frequentano il solito giro in città e si divertono molto”. In effetti i due musicisti vivono nello stesso quartiere, Tottenham. Anche il rapper Skepta, pseudonimo di Joseph Junior Adenuga, ha un figlio: una bambina, River, di due anni. “Sono single e gattara” ha smentito lei a novembre sui social.