Adele rifiuta di fare la testimonial per vari brand di diete

Adele avrebbe rifiutato diversi contratti di sponsorizzazione da parte di aziende che si occupano di diete e prodotti dimagranti. La cifra alla quale la cantante londinese avrebbe detto di no ammonterebbe a oltre 44 milioni di euro. Le numerose offerte sarebbero state "causate" dallo straordinario cambiamento fisico e dal clamore che questo ha suscitato tra fan e pubblico. Alla notevole perdita di peso si è infatti accompagnato un forte dibattito sui social. Tutti fattori che l'hanno resa la testimonial ideale per le aziende del settore.

rifiutate diverse proposte multimilionarie



Secondo quanto rivelato dal Sun, Adele avrebbe rifiutato molteplici accordi multimilionari da parte di brand e società di marketing. Dalla sponsorizzazione di prodotti dietetici alla partecipazione a veri e propri programmi dedicati, diverse aziende sarebbero state disposte a tutto pur di avere la cantante londinese come testimonial. Ma la risposta sarebbe stata sempre la stessa: un categorico no. L'artista ha sfoggiato il suo nuovo look a fine ottobre, in occasione del ritorno come conduttrice al Saturday Night Live. Sul palco della celebre trasmissione satirica ha fatto riferimento alla sua notevole perdita di peso e alle reazioni che questo ha suscitato nel pubblico e nei suoi fan.