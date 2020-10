Adele dà appuntamento al prossimo anno: il post su Instagram

La voce di Set Fire To The Rain ha condiviso una foto ottenendo oltre tre milioni di like su Instagram

Sabato 24 ottobre Adele è stata protagonista del Saturday Night Live divertendo il pubblico e conquistando tutti con il suo timbro inconfondibile. A seguito della partecipazione, la voce di Rolling In The Deep ha pubblicato un messaggio ringraziando la produzione e dando appuntamento al prossimo anno.

Adele: “Prendetevi cura l’uno dell’altro”

approfondimento

Adele parla del nuovo album: “Non è ancora finito”

Adele Laurie Blue Adkins, questo il nome all’anagrafe, è una delle artiste di maggior successo nella storia della musica. Anno dopo anno la cantante si è imposta come un fenomeno mediatico senza precedenti diventando un’icona mondiale. Poche ore fa la voce di Hello ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che conta più di trentanove milioni di follower che seguono la sua vita.

L’immagine ritrae Adele durante la sua partecipazione al Saturday Night Live, ad accompagnarla un messaggio nella didascalia, questo l’incipit: “Mi sono divertita tantissimo al Saturday Night Live! Grazie al cast, alla crew, agli scrittori e ai producer più incredibili di sempre. Che gruppo sublime di persone che siete. Lorne, grazie per aver creduto in me. Lindsay, mia sorella per la vita, Maya, mia eroina!”.