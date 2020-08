Adele, nuova immagine su Instagram. Somiglia a Beyoncé

La cantante inglese ha postato sul suo profilo una nuova foto in cui ringrazia Beyoncé con queste parole. “Grazie Queen perché ci fai sentire sempre così amati attraverso la tua arte”

Ma è proprio Adele?

La cantante Adele non smette di stupirci, almeno per quanto riguarda il suo aspetto fisico. Infatti la cantante inglese ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui appare, ancora una volta, molto diversa. Biondissima, con i capelli lunghi e mossi al naturale si fa onestamente fatica a riconoscerla. Merito sicuramente della dieta Sirt con cui è riuscita a perdere ben 44 chili.