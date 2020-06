Beyoncé pubblica il trailer di Black is King con Jay-Z e Kelly Rowland

Beyoncé scrive, dirige ed è Executive Produce del visual album Black is King. Il nuovo film è basato sulla musica di The Lion King: The Gift. È ora disponibile il teaser del visual album. Il visual album sarà disponibile in streaming su Disney+ in tutto il mondo il 31 luglio 2020

Parkwood Entertainment, in associazione con Disney+, ha annunciato e lanciato il video teaser del visual album “Black Is King” scritto, diretto e prodotto a livello esecutivo dalla 24 volte vincitrice dei Grammy® Award Beyoncé. “Black Is King” debutterà in tutto il mondo su Disney+ il 31 luglio 2020 e arriverà ad un anno dall’uscita al cinema del fenomeno globale Disney Il Re Leone.

Il visual album di Beyoncé re-immagina i temi de Il Re Leone per accompagnare le giovani regine e i giovani re di oggi nel viaggio personale alla ricerca della propria corona. Il film è stato in produzione per un anno con un cast e una troupe che rappresentano la diversità e l’inclusione.