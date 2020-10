Adele annuncia la data del suo ritorno sulle scene

Il ritorno di Adele

approfondimento

Adele, il manager svela quando uscirà il nuovo album

“Accidenti, sono così entusiasta di questo! E anche assolutamente terrorizzata! Il mio primo concerto in assoluto e per di più per il SNL” ha scritto Adele nel post. Sabato prossimo infatti la cantante sarà ospite del "Saturday Night Live", programma americano in onda ogni sabato sera sulla NBC. “Ho sempre voluto farlo come un momento a se stante, in modo da potermi rimboccare le maniche e buttarmici completamente dentro, ma il momento non è mai stato quello giusto. Ma se c'è mai stato un tempo per qualcuno di noi per saltare con gli occhi chiusi e sperare per il meglio, è il 2020, giusto? Saranno passati quasi 12 anni dal giorno in cui sono apparsa per la prima volta nello show, durante un'elezione... che ha poi interrotto la mia carriera in America, quindi sembra che il cerchio si chiuda e non potrei proprio dire di no”. In studio con Adele ci sarà H.E.R., alias Gabriella Wilson, artista r&b vincitrice di due Grammy Awards. “Oltre a me ci sarà anche H.E.R, la amo così tanto che non vedo l'ora di sciogliermi in un casino fiammeggiante quando si esibirà” ha concluso Adele nel post. Molto probabilmente, durante questa esibizione, l'interprete di "Someone like you" darà qualche anticipazione sul suo nuovo, e attesissimo, album di inediti. L'ultima volta che Adele si è esibita in concerto risale al giugno 2017, con due show nello stadio londinese di Wembley, a conclusione della tournée dell'album "25", di fronte a 195mila spettatori.