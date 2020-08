Adele, la nuova foto su Instagram fa il pieno di like

L'artista, classe 1988, ha postato un'immagine che ottenuto più di quattro milioni di like su Instagram in meno di ventiquattro ore

Ora, la cantante è di nuovo al centro dei media di tutto il mondo per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che conta oltre trentotto milioni di follower .

Nei mesi scorsi la voce di Set Fire To The Rain ha conquistato il pubblico con alcuni scatti attraverso i quali ha mostrato la sua evoluzione fisica grazie alla dieta seguita negli ultimi mesi.

Adele: la foto su Instagram

approfondimento

Adele, nuova immagine su Instagram. Somiglia a Beyoncé

Poche ore fa Adele ha condiviso un nuovo post tramite il quale ha mostrato la sua forma fisica ottenendo oltre quattro milioni di like in breve tempo.

Lo scatto vede la cantante durante i festeggiamenti nel giorno in cui avrebbe dovuto tenersi il Carnevale di Notting Hill, quest’anno rimandato a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Come accaduto spesso nel corso degli anni, Adele ha deciso di mostrarsi senza filtri fiera del suo corpo e di sé stessa, non curante dei commenti che foto di questo tipo, ovvero riguardanti il cambiamento fisico, potrebbero attirare.

Infatti, la cantante si è sempre fatta portabandiera della lotta contro il body shaming e a supporto dell'importanza di piacere in primis a sé stessi. Sulla stessa lunghezza d'onda tante altre star del mondo dorato di Hollywood, da Demi Lovato che ha inciso la canzone Confident alle Little Mix (FOTO) passando per Billie Eilish che ha condiviso uno short movie proprio su questa tematica.