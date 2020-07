La voce di I Love Me ha condiviso un lunghissimo ed emozionante messaggio nella didascalia degli scatti che ritraggono la coppia in un momento di dolcezza e spensieratezza, questo l’inizio: “Quando ero bambina, mio papà mi chiamava sempre la sua ‘piccola partner’ - qualcosa che avrebbe potuto suonare strano senza il suo accento da cowboy del sud. Per me ha sempre avuto senso".

Demi Lovato: “Ti amerò per sempre”

approfondimento

In seguito, Demi Lovato (FOTO) ha dedicato un pensiero a Max Ehrich: “So di averti amato dal primo momento in cui ti ho incontrato. È qualcosa che non posso spiegare a qualcuno che non lo ha provato in prima persona, ma fortunatamente anche per te è stato così… Nella mia vita non mi sono mai sentita così amata in modo incondizionato da qualcuno (eccetto i miei genitori), difetti compresi. Non mi spingi a essere qualcuno se non me. Vuoi che io diventi la versione migliore di me stessa”.

Infine, la popstar ha concluso: “Sono onorata di accettare la tua mano in matrimonio. Ti amo più di quanto una descrizione possa esprimere e sono entusiasta di poter iniziare una vita e una famiglia con te. Ti amerò per sempre baby. Il mio partner. Il nostro futuro è davanti”.