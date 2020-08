Manila Nazzaro, lo scatto romantico con Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro: lo scatto al tramonto

approfondimento

Manila Nazzaro, classe 1977, è una delle celebrity più famose del piccolo schermo, la sua esplosione mediatica arriva alle fine degli anni ’90 con il trionfo alla sessantesima edizione di Miss Italia che la incorona la prima e al momento unica vincitrice proveniente dalla regione Puglia; negli anni successivi Manila Nazzaro spazia tra radio, TV e teatro.

In queste ore la conduttrice è al centro dei media per il romantico scatto pubblicato in compagnia della sua dolce metà, ovvero il dirigente sportivo Lorenzo Amoruso. La foto ritrae la coppia in un momento di spensieratezza, a fare da cornice il suggestivo panorama offerto dal tramonto.

Nel giro di poco tempo il post ha fatto il pieno di consensi contando al momento più di 33.000 like.