Temptation Island, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro escono insieme

Si è conclusa nel migliore dei modi, l’avventura a “Temptation Island” di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

I due, nonostante alcune divergenze (e alcuni litigi piuttosto accesi) hanno scelto di lasciare insieme il programma. E, ad un mese di distanza, sono apparsi più innamorati che mai.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, l’avventura in tv

Sin da subito, i telespettatori li hanno amati: la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso era la più affiatata di questa edizione di “Temptation Island” (e, a detta di molti telespettatori, la più vera). Tuttavia, nel corso delle puntate, non sono mancati i battibecchi (a distanza) dei due. Il motivo? L’ex Miss Italia ha accusato il compagno di non volersi impegnare seriamente, di non volersi trasferire a Roma e di non essere pronto a costruire realmente una quotidianità e una famiglia. L’ex calciatore non ha preso bene le parole della fidanzata, e si è difeso: ha negato di non volersi assumere le sue responsabilità, di trascorrere poco tempo con lei, di non fare sul serio.

«Non ho mai avuto paura di perdere contro le squadre forti, con i sentimenti è diverso. In questo percorso sono venute meno delle certezze e questa è la finale più importante della mia vita» ha esordito al falò di confronto, spaventato all’idea di poter perdere quella che, nel corso delle puntate, ha più volte definito “la donna della sua vita”. «Ho paura che lui non voglia impegnarsi ogni giorno. L’anello non è ancora arrivato, se poi me lo fa a ottobre non leggo nel suo pensiero. Io so di aver detto la verità» ha risposto Manila Nazzaro, quando lui le ha spiegato come - quella proposta di matrimonio - aveva in realtà già in mente di farla. Tra qualche mese, però, in occasione del suo compleanno (la Nazzaro è nata il 10 ottobre).

I due hanno discusso, davanti ad un Filippo Bisciglia che provava a trovare un punto di incontro. Ma, alla fine, si sono arresi davanti alla forza del loro amore. «Io questa donna me la sposo» ha concluso Lorenzo Amoruso.