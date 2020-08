Elettra Lamborghini e Tinie insieme per il remix di Whoppa

Se da un lato la voce di Musica (E il resto scompare) continua i preparativi per il matrimonio con Afrojack , dall’altro la cantante non smette di dedicarsi alla sua carriera discografica che negli anni l’ha resa una delle rivelazioni più amate e di successo.

Tinie ed Elettra Lamborghini: la collaborazione

Tinie, classe 1988, è uno degli artisti più famosi del Regno Unito. Nell’ultimo decennio il rapper ha inanellato un successo dietro l’altro vendendo miglia di copie e duettando con alcuni dei nomi più altisonanti della scena discografica mondiale, tra le collaborazioni troviamo Girls Like con la stella svedese del pop Zara Larsson, Not Letting Go con Jess Glynne e Text from Your Ex con Tinashe, quest’ultima protagonista del nuovo brano di Iggy Azalea.

Whoppa è l'ultimo inedito lanciato da Tinie che ha deciso di collaborare con Sofia Reyes e Farina sulle note del brano il cui video ufficiale ha già ottenuto più di cinque milioni di visualizzazioni su YouTube.