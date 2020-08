Iggy Azalea, fuori il singolo Dance Like Nobody's Watching con Tinashe

Più di un milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube, le due artiste hanno subito riscosso un grande successo

Da un lato una delle artiste australiane più famose a livello internazionale, dall’altro una stella statunitense in ascesa nel mondo del pop: stiamo ovviamente parlando di Iggy Azalea e Tinashe che hanno deciso di collaborare nuovamente a cinque anni di distanza dal remix di All Hands on Deck, brano contenuto all’interno del disco di debutto dell’artista americana.

Iggy Azalea: grande successo per il lyric video approfondimento Iggy Azalea mamma "a sorpresa." La confessione ai fan: "Ho un figlio" Dance Like Nobody’s Watching è il brano che ha il compito di fare da apripista alla nuova fase discografica della rapper anticipando anche l’uscita del nuovo album di inediti End of an Era, la cui data di distribuzione non è ancora stata rivelata. La canzone è un’esplosiva collaborazione che ha subito incontrato il favore del pubblico che ha apprezzato l’unione di voci e stili delle due cantanti, accomunate anche per aver duettato entrambe con Britney Spears: Iggy Azalea sulle note di Pretty Girls e Tinashe con Slumber Party. Pochi giorni fa Iggy Azalea ha pubblicato il lyric video ufficiale della canzone che al momento conta oltre 1.800.000 visualizzazioni su YouTube, grandi consensi anche per la cover del brano che ha ottenuto oltre 290.000 like sul profilo Instagram della cantante che conta più di tredici milioni di follower.